Новый график движения поездов в Черкасской области внесет некоторые коррективы в передвижение по стране для любителей железной дороги.

Новый график движения поездов в Черкасской области предусматривает запуск дополнительного рейса, который будет достаточно удобен жителям нашего региона, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале "Укрзализныци", речь идет о №795/796 Кременчуг - Киеве, который следует через Черкасскую область.

Новый график движения поездов включает рейсы из Кременчуга в столицу в указанные дни. Пассажирские склады будут отправляться 23, 25, 26, 29 и 30 сентября , а также 2, 3, 6, 7, 9, 10 и 13 октября 2025 года .

Согласно новому графику движения поездов в Черкасской области, отправление из Кременчуга запланировано на 06:00 с прибытием в Киев в 11:28. Обратный маршрут из столицы будет стартовать в 12:33 и прибывать в конечный в 18:04.

Как сообщили в железнодорожной компании, на рейсе предусмотрены остановки на ключевых станциях. Пассажиры смогут сесть в Знаменке, на станции имени Тараса Шевченко, в Корсуне Шевченковском, а также в Киеве на станции Выдубичи Трипольские.

Это позволяет удобно добраться до больших населённых пунктов и соединить наш регион с другими. Состав сформирован так, чтобы обеспечить разные потребности пассажиров. В нем будут курсировать купейные и плацкартные вагоны, имеющие сидячие места.

Следует напомнить, что ранее "Укрзализныця" также сообщала об изменениях в пассажиропотоке. По данным компании, в августе спрос на популярные направления снизился.

Только за неделю с 18 по 24 августа в приложении зафиксировали 128 тысяч поисковых запросов на билеты из Киева во Львов, тогда как еще раньше эта цифра составляла 151 тысячу.

