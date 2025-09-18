Подорожчання проїзду в Сумській області відображає не лише місцеві реалії, а й загальнодержавну тенденцію.

Подорожчання проїзду в Сумській області насамперед торкнулося жителів Глухова, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в рішенні міської ради.

Причиною зміни тарифів стали економічні чинники та ініціатива місцевих перевізників. Вони звернулися до влади з проханням підняти вартість квитків, пояснивши це підвищенням мінімальної зарплати, подорожчанням пального та запчастин. Виконавчий комітет підтримав звернення й ухвалив рішення, яке визначає нові розцінки.

З 1 травня 2025 року на окремих маршрутах Глухова вже діють оновлені тарифи. Для дорослих поїздка коштує 15 гривень, а для школярів — 10. Найбільше зміни торкнулися напрямків, які обслуговують перевізники Дмитренко Олександр та Буйда Наталія. Таким чином, подорожчання проїзду в Сумській області відображає не лише місцеві реалії, а й загальнодержавну тенденцію.

За словами перевізників, без підняття тарифів неможливо підтримувати транспорт у робочому стані та забезпечувати регулярні рейси. Вартість пального постійно зростає, запчастини також дорожчають, а зарплати водіям мають залишатися конкурентними.

У міській раді наголошують, що хоча для пасажирів нові тарифи є неприємним навантаженням, іншого виходу не було. Зростання витрат у країні зробило зміну цін неминучою. Водночас перевізники запевняють, що графік руху маршруток залишиться незмінним, а якість перевезень збережеться на належному рівні.

Жителям тепер доведеться звикати до нових розцінок, адже підвищені тарифи вже діють. Для багатьох це удар по гаманцю, проте у владі переконані: без такого рішення забезпечити стабільність транспортної системи було б неможливо.

