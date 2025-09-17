Безкоштовні продукти для ВПО у Сумській області спрямовані на забезпечення базових потреб людей, які через обставини залишилися без необхідного забезпечення.

Безкоштовні продукти для ВПО у Сумській області розповсюджує Департамент соціального захисту населення за підтримки організації Global Empowerment Mission UA (GEM), повідомляє Politeka.

Про початок програми інформує прес-служба міської ради.

Ініціатива націлена на допомогу внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам та малозабезпеченим родинам, які перебувають на обліку в соціальних підрозділах та отримують державні виплати.

Продуктові набори формуються завдяки пожертвам GEM спільно з Фондом Говарда Дж. Баффета, що дозволяє забезпечити адресну допомогу тим, хто цього найбільше потребує. Кожне домогосподарство, яке відповідає умовам, має право на один комплект продуктів.

Отримати допомогу можуть сім’ї, що станом на 1 липня 2025 року були внесені до бази даних Департаменту та мають офіційну реєстрацію в межах Сумської міської громади. Видача гуманітарних наборів проводиться в актовій залі за адресою: місто Суми, вул. Харківська, 35. Графік роботи — з понеділка по четвер з 08:00 до 16:00 та в п’ятницю з 08:00 до 15:00, з перервою на обід з 12:00 до 13:00.

Для отримання продовольчих сертифікатів потрібно мати при собі паспорт громадянина України або електронний документ через застосунок «Дія», ідентифікаційний код та довідку або інший офіційний документ, що підтверджує місце проживання на території громади.

Завдяки ініціативі люди отримують можливість забезпечити себе продуктами без додаткових бюрократичних перепон, що особливо важливо для літніх осіб і переселенців. Організація та координація процесу дозволяє ефективно видавати набори та підтримувати адресність допомоги.

