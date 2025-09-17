Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области направлены на обеспечение базовых потребностей людей, которые из-за обстоятельств остались без необходимого обеспечения.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области распространяет Департамент социальной защиты населения при поддержке организации Global Empowerment Mission UA ​​(GEM), сообщает Politeka.

О начале программы сообщает пресс-служба городского совета.

Инициатива нацелена на помощь внутренне перемещенным лицам, пенсионерам и малообеспеченным семьям, состоящим на учете в социальных подразделениях и получающих государственные выплаты.

Продуктовые наборы формируются благодаря пожертвованиям GEM совместно с Фондом Говарда Дж. Баффета, что позволяет обеспечить адресную помощь тем, кто в этом больше нуждается. Каждое домохозяйство, удовлетворяющее условиям, имеет право на один комплект продуктов.

Получить помощь могут семьи, которые на 1 июля 2025 года были внесены в базу данных Департамента и имеют официальную регистрацию в пределах Сумской городской общины. Выдача гуманитарных наборов производится в актовом зале по адресу: город Сумы, ул. Харьковская, 35. График работы - с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00 и в пятницу с 08:00 до 15:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.

Для получения продовольственных сертификатов необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины или электронный документ через приложение «Дія», идентификационный код и справку или другой официальный документ, подтверждающий место жительства на территории общества.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области направлены на обеспечение базовых потребностей людей, которые из-за обстоятельств остались без необходимого обеспечения.

Благодаря инициативе люди получают возможность обеспечить себя продуктами без дополнительных бюрократических преград, что особенно важно для пожилых и переселенцев. Организация и координация процесса позволяет эффективно издавать наборы и поддерживать адресность помощи.

Последние новости:

Дефицит продуктов в Сумской области: жителям рассказали о том, какая ситуация на самом деле

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: какую важную информацию следует знать

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области: началась раздача гуманитарной помощи