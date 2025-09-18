Подорожание проезда в Сумской области отражает не только местные реалии, но и общегосударственную тенденцию.

Подорожание проезда в Сумской области, прежде всего, коснулось жителей Глухова, сообщает Politeka.

Об этом идет речь в решении городского совета.

Причиной смены тарифов стали экономические факторы и инициатива местных перевозчиков. Они обратились к власти с просьбой поднять стоимость билетов, объяснив это повышением минимальной зарплаты, подорожанием горючего и запчастей. Исполнительный комитет поддержал обращение и принял решение, определяющее новые расценки.

С 1 мая 2025 г. на отдельных маршрутах Глухова уже действуют обновленные тарифы. Для взрослых поездка стоит 15 гривен, а для школьников — 10. Больше всего изменения коснулись направлений, обслуживаемых перевозчиками Дмитренко Александр и Буйда Наталья. Таким образом, подорожание проезда в Сумской области отражает не только местные реалии, но и общегосударственную тенденцию.

По словам перевозчиков, без поднятия тарифов невозможно поддерживать транспорт в рабочем состоянии и обеспечивать регулярные рейсы. Стоимость горючего постоянно растет, запчасти также дорожают, а зарплаты водителям должны оставаться конкурентными.

В городском совете отмечают, что хотя для пассажиров новые тарифы являются неприятной нагрузкой, другого выхода не было. Рост расходов в стране сделал изменение цен неизбежным. В то же время, перевозчики уверяют, что график движения маршруток останется неизменным, а качество перевозок сохранится на должном уровне.

Жителям теперь придется привыкать к новым расценкам, ведь повышенные тарифы уже действуют. Для многих это удар по кошельку, однако во власти убеждены: без такого решения обеспечить стабильность транспортной системы было бы невозможно.

