Безкоштовні продукти для пенсіонерів видають у Запорізькій області і саме така гуманітарна допомога стає цінною для вразливих груп населення.

Мешканці Запорізької області можуть отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів завдяки підтримці Всесвітньої продовольчої програми ООН та партнерів, повідомляє Politeka.

Як зазначається на офіційній Фейсбук-сторінці БФ "Посмішка ЮА", продовольчі набори або грошові перекази доступні у визначених громадах залежно від фінансування та організації видачі.

Наразі безкоштовні продукти для пенсіонерів у Запорізькій області надаються у тих громадах, де ВПП ООН продовжує роботу.

Через обмежене фінансування роздача безкоштовних продуктів для пенсіонерів та інших категорій осіб у Запорізькій області завершилася у Широківській та Петро-Михайлівській громадах.

Решта громад отримує допомогу за новими правилами. Так, у Михайло-Лукашівській, Павлівській, Степненській, Матвіївській, Комишуваській та Новомиколаївській громадах підтримка тепер надаватиметься у вигляді грошових переказів.

Благодійний фонд "Посмішка ЮА", який виступає партнером ВПП ООН, забезпечує контроль за виплатами грошової підтримки і ніяк не впливає на те, де саме надають підтримку.

Останні продовольчі набори на Широківщині та Петро-Михайлівщині були видані у серпні 2025 року, і кожен отримувач отримав СМС-повідомлення від UN WFP про завершення програми.

Варто наголосити, що підтримка з 2022 року надається у різних формах: пакунки з продовольством, ваучери та грошові виплати.

ВПП ООН співпрацює з центральними та місцевими органами влади, неурядовими організаціями та благодійними фондами для того, щоб допомога досягала найбільш вразливих верств населення.

