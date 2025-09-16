Мешканці Запорізької області можуть отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів завдяки підтримці Всесвітньої продовольчої програми ООН та партнерів, повідомляє Politeka.
Як зазначається на офіційній Фейсбук-сторінці БФ "Посмішка ЮА", продовольчі набори або грошові перекази доступні у визначених громадах залежно від фінансування та організації видачі.
Наразі безкоштовні продукти для пенсіонерів у Запорізькій області надаються у тих громадах, де ВПП ООН продовжує роботу.
Через обмежене фінансування роздача безкоштовних продуктів для пенсіонерів та інших категорій осіб у Запорізькій області завершилася у Широківській та Петро-Михайлівській громадах.
Решта громад отримує допомогу за новими правилами. Так, у Михайло-Лукашівській, Павлівській, Степненській, Матвіївській, Комишуваській та Новомиколаївській громадах підтримка тепер надаватиметься у вигляді грошових переказів.
Благодійний фонд "Посмішка ЮА", який виступає партнером ВПП ООН, забезпечує контроль за виплатами грошової підтримки і ніяк не впливає на те, де саме надають підтримку.
Останні продовольчі набори на Широківщині та Петро-Михайлівщині були видані у серпні 2025 року, і кожен отримувач отримав СМС-повідомлення від UN WFP про завершення програми.
Варто наголосити, що підтримка з 2022 року надається у різних формах: пакунки з продовольством, ваучери та грошові виплати.
ВПП ООН співпрацює з центральними та місцевими органами влади, неурядовими організаціями та благодійними фондами для того, щоб допомога досягала найбільш вразливих верств населення.
