Бесплатные продукты для пенсионеров выдают в Запорожской области, и именно такая гуманитарная помощь становится ценной для уязвимых групп населения.

Жители Запорожской области могут получить бесплатные продукты для пенсионеров благодаря поддержке Всемирной продовольственной программы ООН и партнеров, сообщает Politeka.

Как отмечается на официальном Фейсбуке-странице БФ "Улыбка ЮА", продовольственные наборы или денежные переводы доступны в определенных общинах в зависимости от финансирования и организации выдачи.

Пока бесплатные продукты для пенсионеров в Запорожской области предоставляются в тех общинах, где ВПП ООН продолжает работу.

Из-за ограниченного финансирования раздача бесплатных продуктов для пенсионеров и других категорий в Запорожской области завершилась в Широковской и Петро-Михайловской общинах.

Остальные общины получают помощь по новым правилам. Так, в Михайло-Лукашевской, Павловской, Степненской, Матвеевской, Камышевской и Новониколаевской общинах поддержка теперь будет предоставляться в виде денежных переводов.

Благотворительный фонд "Улыбка ЮА", выступающий партнером ВПП ООН, обеспечивает контроль за выплатами денежной поддержки и никак не влияет на то, где именно оказывают поддержку.

Последние продовольственные наборы на Широковщине и Петро-Михайловщине были изданы в августе 2025 года и каждый получатель получил СМС-сообщение от UN WFP о завершении программы.

Следует отметить, что поддержка с 2022 года предоставляется в разных формах: свертки с продовольствием, ваучеры и денежные выплаты.

ВПП ООН сотрудничает с центральными и местными органами власти, неправительственными организациями и благотворительными фондами для того, чтобы помощь достигала наиболее уязвимых слоев населения.

