За новим графіком руху поїздів з Ужгорода курсуватимуть за кількома важдивими напрямками.

Новий графік руху поїздів з Ужгорода вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" з 12 вересня, проте варто знати про зміни, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" у Фейсбук.

"Укрзалізниця" повідомила про важливу новину для всіх подорожувальників — відкрито продаж квитків на нові міжнародні маршрути, що з’єднають Ужгород із містами Європейського Союзу сучасною євроколією.

Починаючи з 12 вересня 2025 року, із найбільш західної точки України вирушатимуть прямі пасажирські експреси до Братислави, Відня та Будапешта. Це рішення відкриває для українців нові зручні можливості подорожей, а також поглиблює транспортну інтеграцію України з країнами ЄС. Продаж квитків за новим графіком руху поїздів з Ужгорода стартував ще 5 вересня, тож пасажири вже мають змогу заздалегідь спланувати свої подорожі.

За новим графіком руху поїздів з Ужгорода курсуватимуть кілька напрямків. Зокрема, поїзд № 961/618 сполучатиме місто із Братиславою. Відправлення призначене на 8:09 хвилин, а прибуття до столиці Словаччини заплановано на 18:33.

У зворотному напрямку поїзд № 617/964 відправлятиметься з Братислави об 11:27 та прибуватиме назад о 22:35.

Ще один міжнародний маршрут передбачає сполучення одразу з двома європейськими столицями. Це поїзд № 146, який курсуватиме за маршрутом Ужгород – Будапешт – Відень. Відправлення відбуватиметься о 8:09.

Прибуття до Будапешта заплановано на 14:20, а до Відня — на 17:20. Зворотний рух забезпечуватиме поїзд № 143, який вирушатиме з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19, а кінцевою станцією стане Ужгород, куди він прибуватиме о 22:35.

Придбати квитки на нові міжнародні рейси можна зручно й доступно через мобільний застосунок та офіційний сайт "Укрзалізниці".

