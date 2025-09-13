По новому графику движения поездов из Ужгорода будут курсировать по нескольким важным направлениям.

Новый график движения поездов из Ужгорода вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" с 12 сентября, однако следует знать об изменениях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Фейсбуке.

"Укрзализныця" сообщила о важной новости для всех путешественников — открыта продажа билетов на новые международные маршруты, которые соединят Ужгород с городами Европейского Союза современным европутем.

Начиная с 12 сентября 2025 года, с самой западной точки Украины будут отправляться прямые пассажирские экспрессы в Братиславу, Вену и Будапешт. Это решение открывает для украинцев новые удобные возможности для путешествий, а также углубляет транспортную интеграцию Украины со странами ЕС. Продажа билетов по новому графику движения поездов из Ужгорода стартовала еще 5 сентября, поэтому пассажиры уже имеют возможность заранее спланировать свои поездки.

По новому графику движения поездов из Ужгорода будут курсировать несколько направлений. В частности, №961/618 будет соединять город с Братиславой. Отправление назначено на 8:09 минут, а прибытие в столицу Словакии запланировано на 18:33.

В обратном направлении №617/964 будет отправляться из Братиславы в 11:27 и прибывать обратно в 22:35.

Еще один международный маршрут предполагает сообщение сразу с двумя европейскими столицами. Это состав № 146, который будет курсировать по маршруту Ужгород – Будапешт – Вена. Отправка пройдет в 8:09.

Прибытие в Будапешт запланировано на 14:20, а в Вену - на 17:20. Обратное движение будет обеспечивать поезд № 143, который отправляется из Вены в 10:42, будет прибывать в Будапешт в 13:19, а конечной станцией станет Ужгород, куда он будет прибывать в 22:35.

Купить билеты на новые международные рейсы можно удобно и доступно через мобильное приложение и официальный сайт "Укрзализныци".

