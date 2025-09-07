Введення нової системи оплати проїзду в Ужгороді покликане спростити користування транспортом і зробити його більш доступним.

Українцям повідомили про впровадження нової системи оплати проїзду в Ужгороді для учнів загальноосвітніх закладів.

Таку інформацію надає Ужгородська міська рада.

Відповідно до рішення виконавчого комітету, школярі отримують можливість скористатися пільговим тарифом – 50% знижки на проїзд у громадському транспорті протягом навчального року.

З 1 липня 2025 року місто запровадило автоматизовану систему обліку оплати поїздок. Щоб користуватися пільгою, учням необхідно мати персоналізовану пластикову транспортну картку та проходити реєстрацію проїзду через валідатори.

Оформлення можливо онлайн через мобільний застосунок CIVIL (Google Play та Apple Store) із підтвердженням особи через сервіс Дія. Після перевірки документів співробітником навчального закладу батьки отримують сповіщення про готовність картки, яку можна забрати у Центрі обслуговування пасажирів на пл. Поштовій, 4. Перша видача картки здійснюється безкоштовно.

Для тих, хто не може здійснити офрмлення дистанційно, передбачена подача документів безпосередньо у центрі обслуговування пасажирів із понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 16:30.

Для отримання картки необхідно подати заяву та згоду на обробку персональних даних, копії свідоцтва про народження або ID-картки дитини, довідку із закладу освіти про місце навчання (якщо немає ID-картки — з фото), а також документи, що підтверджують особу батьків чи законних представників.

Записатися на прийом або отримати консультацію можна за телефоном +380753067839. Батькам радять стежити за оновленнями на сторінках Ужгородської міської ради у соцмережах та на офіційному сайті. Введення нової системи оплати проїзду в Ужгороді покликане спростити користування транспортом і зробити його більш доступним для школярів.

