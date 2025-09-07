Ввод новой системы оплаты проезда в Ужгороде призван упростить пользование транспортом и сделать его более доступным.

Украинцам сообщили о введении новой системы оплаты проезда в Ужгороде для учащихся общеобразовательных учреждений, передает Politeka.

Такую информацию дает Ужгородский городской совет.

Согласно решению исполнительного комитета, школьники получают возможность воспользоваться льготным тарифом – 50% скидки на проезд в общественном транспорте в течение учебного года.

С 1 июля 2025 г. город ввел автоматизированную систему учета оплаты поездок. Чтобы пользоваться льготой, учащимся необходимо иметь персональную пластиковую транспортную карту и проходить регистрацию проезда через валидаторы.

Оформление возможно онлайн через мобильное приложение CIVIL (Google Play и Apple Store) с подтверждением личности через сервис Действие. После проверки документов сотрудником учебного заведения родители получают уведомление о готовности карты, которую можно забрать в Центре обслуживания пассажиров на пл. Почтовой, 4. Первая выдача карты осуществляется бесплатно.

Для тех, кто не может произвести офрмление дистанционно, предусмотрена подача документов непосредственно в центре обслуживания пассажиров с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30.

Для получения карты необходимо подать заявление и согласие на обработку персональных данных, копии свидетельства о рождении или ID-карты ребенка, справку из учебного заведения (если нет ID-карты — с фото), а также документы, подтверждающие личность родителей или законных представителей.

Записаться на прием или получить консультацию можно по телефону +380753067839. Родителям советуют следить за обновлениями на страницах Ужгородского городского совета в соцсетях и на официальном сайте. Ввод новой системы оплаты проезда в Ужгороде призван упростить пользование транспортом и сделать его более доступным для школьников.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения