Нова система оплати проїзду в Ужгороді запроваджена для учнів загальноосвітніх закладів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це оприлюднила Ужгородська міська рада.

Згідно з рішенням виконавчого комітету, школярі можуть скористатися пільговим тарифом, що передбачає 50% знижки на поїздки в громадському транспорті протягом навчального року. З 1 липня 2025 року місто ввело автоматизовану систему обліку оплати проїздів, яка дозволяє контролювати використання пільг. Для користування знижкою учням необхідно мати персоналізовану пластиковий транспортний носій та проходити реєстрацію через валідатори під час посадки.

Оформлення картки можливе дистанційно через мобільний застосунок CIVIL, доступний на Google Play та Apple Store, із підтвердженням особи через сервіс Дія. Після перевірки даних співробітником навчального закладу батьки отримують сповіщення про готовність картки, яку можна забрати у Центрі обслуговування пасажирів на пл. Поштовій, 4. Перша видача картки здійснюється безкоштовно.

Для тих, хто не може оформити онлайн, передбачена можливість подати документи безпосередньо у центрі обслуговування пасажирів у робочі дні з 8:30 до 16:30.

Щоб отримати картку, необхідно подати заяву та згоду на обробку персональних даних, копію свідоцтва про народження або ID-картки дитини, довідку з навчального закладу про місце навчання (якщо немає ID-картки — із фото), а також документи, що підтверджують особу батьків або законних представників.

Запис на прийом і консультації можливі за телефоном +380753067839. Батькам радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках міської ради в соцмережах та на сайті. Введення нової системи оплати проїзду в Ужгороді має спростити користування транспортом та зробити його більш доступним для школярів, забезпечуючи контроль та зручність при пересуванні містом.

