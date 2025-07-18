Новий графік поїздів до Ужгорода ввели завдяки успішному завершенню планової модернізації залізничної колії на Закарпатті, повідомляє Politeka.net.

Про це оголосили у Фейсбук.

Відновлено повноцінний рух пасажирських експресів та введено новий графік поїздів до Ужгорода через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево. Це важливе оновлення дозволяє повертати звичні зручні маршрути для пасажирів, а також посилити сполучення з популярними курортними регіонами області.

Поновлення маршруту стосується низки поїздів далекого сполучення, серед яких: №3/4; №29/30; №46/45 та №368/367.

У зв’язку з високим попитом на подорожі до оздоровчих та курортних місцевостей Закарпаття, цього літа буде курсувати й додатковий поїзд №283/284 за маршрутом Київ – Ужгород. Це дає змогу більшій кількості людей зручно та комфортно дістатися до місць відпочинку.

Окрім цього, відновлюється пряме сполучення до міста для поїздів, маршрут яких раніше було обмежено до станцій Мукачево або Чоп. Новий графік поїздів до Ужгорода зачепить також експреси: №17/18; №37/38; №81/82; №749/750 та №829/830.

Усі ці оновлення вступають у силу з 31 липня. Експреси знову курсуватимуть за звичним графіком, забезпечуючи надійне сполучення між західним регіоном та рештою країни.

Пасажирам нагадують, що розклад руху можна переглянути на офіційному сайті Укрзалізниці в розділі «Пасажирам» — вкладка «Розклад руху призначених пасажирських поїздів». Квитки доступні для продажу за 20 діб до дати відправлення, а на окремі рейси, зокрема №46/45 Ужгород – Харків та №829/830 — за 10 діб.

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