Введение новой системы оплаты проезда в Ужгороде должно упростить использование транспорта и сделать его более доступным.

Новая система оплаты проезда в Ужгороде введена для учащихся общеобразовательных учреждений, сообщает Politeka.

Информацию об этом обнародовал Ужгородский городской совет.

Согласно решению исполнительного комитета, школьники могут воспользоваться льготным тарифом, предусматривающим 50% скидки на поездки в общественном транспорте в течение учебного года. С 1 июля 2025 г. город ввел автоматизированную систему учета оплаты проездов, которая позволяет контролировать использование льгот. Для пользования скидкой учащимся необходимо иметь персонализированный пластиковый транспортный носитель и проходить регистрацию через валидаторы при посадке.

Оформление карты возможно дистанционно через мобильное приложение CIVIL, доступное на Google Play и Apple Store, с подтверждением личности через сервис Действие. После проверки данных сотрудником учебного заведения родители получают уведомление о готовности карты, которую можно забрать в Центре обслуживания пассажиров на пл. Почтовой, 4. Первая выдача карты осуществляется бесплатно.

Для тех, кто не может оформить онлайн, предусмотрена возможность подать документы непосредственно в центр обслуживания пассажиров в рабочие дни с 8:30 до 16:30.

Чтобы получить карту, необходимо подать заявление и согласие на обработку персональных данных, копию свидетельства о рождении или ID-карты ребенка, справку из учебного заведения о месте обучения (если нет ID-карты с фото), а также документы, подтверждающие личность родителей или законных представителей.

Запись на прием и консультации возможны по телефону +380753067839. Родителям советуют следить за обновлением на официальных страницах городского совета в соцсетях и на сайте.

