Подорожчання проїзду на Закарпатті відобразилося на гаманцях місцевих мешканців, тому розповідаємо, кого саме це зачепило.

Подорожчання проїзду на Закарпатті торкнулося маршруту Мукачево - Нове Давидково, повідомляє Politeka.

У Мукачеві під час засідання виконавчого комітету міської ради було ухвалено рішення про зміну тарифів на автобусні маршрути загального користування.

Подорожчання проїзду на Закарпатті означає, що встановлено новий тариф на маршрут № 32 «м. Мукачево - с. Нове Давидково», який тепер становить 23 гривні за одного пасажира.

Зміни ввійшли в дію з 28 травня 2025 року. Раніше пасажири сплачували 18 гривень. Управління міського господарства Мукачівської міської ради уточнило, що рішення ухвалене відповідно до законодавства у сфері транспорту та державної регуляторної політики.

Воно також враховує звернення перевізника ТДВ «Мукачівське АТП 12 106» і базується на економічно обґрунтованих розрахунках та рекомендаціях профільної комісії.

Подорожчання проїзду на Закарпатті пояснюють необхідністю покривати зростання витрат на паливо, обслуговування та утримання автобусів.

Крім того, нагадаємо, що це не єдина новина в сфері транспорту регіону. В Ужгороді з 1 липня 2025 року запровадили автоматизовану систему оплати у міському транспорті.

Мешканці та гості міста можуть завантажити мобільний додаток CIVIL на телефон, через який доступне онлайн відстеження руху автобусів, придбання квитків, сканування QR-кодів для оплати та перегляд історії поїздок. Разом із цим доступні муніципальні картки, включно з пільговими, які дозволяють зручно та швидко розраховуватись в автобусах.

Існують два типи карток. Неперсоніфікована картка доступна для всіх громадян, коштує 200 гривень, з яких 82,54 гривні залишаються на балансі для оплати поїздок, і термін її дії необмежений.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.