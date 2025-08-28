Обмеження руху транспорту в Києві ввели на вулиці Миколи Лаврухіна та проспекті Алішера Навої, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті офіційного порталу столиці, керівники комунальної корпорації та Департаменту транспортної інфраструктури закликають водіїв враховувати обмеження руху транспорту в Києві під час планування поїздок.

Перш за все, варто звернути увагу на те, що з 25 серпня до 30 жовтня частково перекриватимуть проїзд на Миколи Лаврухіна. Дорожники працюватимуть над оновленням асфальтобетонного покриття поетапно, без повного перекриття дороги для автотранспорту.

У КК «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та радять водіям заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути затримок та заторів.

Також з 21 до 30 серпня буде частково ускладнене курсування проспектом Алішера Навої. Ремонт верхнього шару асфальтобетону виконувався в напрямку Воскресенського проспекту з 21 до 23 серпня, у зворотному напрямку це буде в період з 25 до 30 серпня.

Роботи проводитимуть поетапно, щоб не блокувати дорогу повністю. Через це обмеження руху транспорту в Києві можуть впливати на графік поїздок, тому варто враховувати їх заздалегідь і підбирати альтернативні маршрути.

Крім того, нагадаємо, що від 18.08 на мосту через річку Десенка змінено порядок реверсного курсування через високий трафік. З 16:00 три смуги спрямовані до лівого берега та одна до правого.

З 19.08, до 10:00 три смуги працювали у напрямку правого берега, одна – у бік лівого. Наразі приблизно з 10:00 до 16:00 можна проїхати двома смугами в кожному напрямку.

