Ограничение движения транспорта в Киеве было введено на улице Николая Лаврухина и проспекте Алишера Навои, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте официального портала столицы, руководители коммунальной корпорации и Департамента транспортной инфраструктуры призывают водителей учитывать ограничения движения транспорта в Киеве при планировании поездок.

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что с 25 августа по 30 октября частично будут перекрывать проезд на Николая Лаврухина. Дорожники будут работать над обновлением асфальтобетонного покрытия поэтапно без полного перекрытия дороги для автотранспорта.

В УК «Киевавтодор» извиняются за временные неудобства и советуют водителям заранее планировать маршруты, чтобы избежать задержек и пробок.

Также с 21 по 30 августа будет частично усложнено курсирование по проспекту Алишера Навои. Ремонт верхнего слоя асфальтобетона производился в направлении Воскресенского проспекта с 21 по 23 августа, в обратном направлении это будет в период с 25 по 30 августа.

Работы будут проводить поэтапно, чтобы не блокировать дорогу полностью. Поэтому ограничения движения транспорта в Киеве могут влиять на график поездок, поэтому следует учитывать их заранее и подбирать альтернативные маршруты.

Кроме того, напомним, что с 18.08 на мосту через реку Десенко изменен порядок реверсного курсирования из-за высокого трафика. С 16:00 три полосы направлены к левому берегу и одна к правому.

С 19.08 до 10:00 три полосы работали в направлении правого берега, одна – в сторону левого. Сейчас же примерно с 10:00 до 16:00 можно проехать двумя полосами в каждом направлении.

