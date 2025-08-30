Подорожание проезда на Закарпатье отразилось на кошельках местных жителей, поэтому рассказываем, кого именно это задело.

Подорожание проезда на Закарпатье коснулось маршрута Мукачево – Новое Давыдково, сообщает Politeka.

В Мукачево во время заседания исполнительного комитета городского совета было принято решение об изменении тарифов на автобусные маршруты общего пользования.

Подорожание проезда в Закарпатье означает, что установлен новый тариф на маршрут № 32 «г. Мукачево – с. Новое Давыдково», который теперь составляет 23 гривны за одного пассажира.

Изменения вступили в силу с 28 мая 2025 года. Раньше пассажиры платили 18 гривен. Управление городского хозяйства Мукачевского городского совета уточнило, что решение принято в соответствии с законодательством транспорта и государственной регуляторной политики.

Оно также учитывает обращение перевозчика ОДО «Мукачевское АТП 12106» и базируется на экономически обоснованных расчетах и ​​рекомендациях профильной комиссии.

Подорожание проезда в Закарпатье объясняют необходимостью покрывать рост расходов на топливо, обслуживание и содержание автобусов.

Кроме того, напомним, что это не единственная новость в сфере транспорта региона. В Ужгороде с 1 июля 2025 года была введена автоматизированная система оплаты в городском транспорте.

Жители и гости города могут скачать мобильное приложение CIVIL на телефон, через которое доступно онлайн отслеживание движения автобусов, приобретение билетов, сканирование QR-кодов для оплаты и просмотр истории поездок. Вместе с этим доступны муниципальные карты, включая льготные, позволяющие удобно и быстро рассчитываться в автобусах.

Есть два типа карт. Неперсонифицированная карта доступна для всех граждан, стоит 200 гривен, из которых 82,54 гривны остаются на балансе для оплаты поездок, и срок ее действия не ограничен.

