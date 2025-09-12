Укрзалізниця радить пасажирам при купівлі квитків уважно ознайомлюватися зі схемою розташування місць та новим графіком руху поїздів з Києва.

Компанія-перевізник вводить новий графік руху поїздів з Києва, зміни стосуються популярних для українців маршрутів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

"Укрзалізниця" оголосила про призначення нового графіку руху поїздів з Києва та додаткових експресів, які курсуватимуть восени, аби задовольнити зростаючий попит пасажирів на подорожі в цей період. Компанія підкреслює, що осінні місяці традиційно є часом активних поїздок, тому для зручності громадян розклад поповнено новими рейсами у найбільш популярних напрямках.

Зокрема, для пасажирів буде доступний поїзд № 168/167 Львів – Одеса. Він відправлятиметься як зі Львова, так і з Одеси у дати 14 та 21 вересня. Це дає змогу мешканцям обох міст спланувати поїздки на морський південь чи культурний захід країни, використовуючи пряме залізничне сполучення.

Ще один новий графік руху поїздів з Києва стосується маршруту Київ – Львів. Для цього відразу два поїзди з’являться у графіку. Поїзд № 243/244 відправлятиметься у дати 14, 19, 20, 21, 26 та 27 вересня.

Окрім того, пасажири матимуть змогу скористатися ще одним рейсом — поїздом № 289/290, який здійснить рейс у напрямку обох міст 28 вересня. Таким чином, у другій половині вересня подорожні отримають одразу кілька додаткових варіантів для пересування між столицею та культурним центром країни.

Варто зазначити, що на цих маршрутах використовуватимуться купейні вагони, які адаптовані під денний формат подорожей. Це означає, що вони облаштовані для комфортної поїздки у сидячому режимі, що є зручним для поїздок тривалістю кілька годин.

"Укрзалізниця" радить пасажирам при купівлі квитків уважно ознайомлюватися зі схемою розташування місць у вагоні. За традицією непарні номери відповідають місцям біля вікна, тоді як парні — розташовані ближче до проходу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Київській області: українці можуть отримати спеціальні надбавки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: розпочався прийом заявок, що варто знати про виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: на що можна розраховувати у вересні.