Укрзализныця советует пассажирам при покупке билетов внимательно ознакомиться со схемой расположения мест и новым графиком движения поездов из Киева.

Компания-перевозчик вводит новый график движения поездов из Киева, изменения касаются популярных для украинцев маршрутов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

"Укрзализныця" объявила о назначении нового графика движения поездов из Киева и дополнительных экспрессов, которые будут курсировать осенью, чтобы удовлетворить растущий спрос пассажиров на поездки в этот период. Компания подчеркивает, что осенние месяцы традиционно являются временем активных поездок, поэтому для удобства граждан расписание пополнено новыми рейсами по наиболее популярным направлениям.

В частности, для пассажиров будет доступен поезд №168/167 Львов – Одесса. Он отправляется как из Львова, так и из Одессы в даты 14 и 21 сентября. Это позволяет жителям обоих городов спланировать поездки на морской юг или культурный запад страны, используя прямое железнодорожное сообщение.

Еще один новый график движения поездов из Киева касается маршрута Киев – Львов. Для этого сразу два поезда появятся в графике. Поезд №243/244 будет отправляться в даты 14, 19, 20, 21, 26 и 27 сентября.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться еще одним рейсом — поездом № 289/290, который совершит рейс в направлении обоих городов 28 сентября. Таким образом, во второй половине сентября путешественники получат сразу несколько дополнительных вариантов для передвижения между столицей и культурным центром страны.

Стоит отметить, что на этих маршрутах будут использоваться купейные вагоны, адаптированные под дневной формат путешествий. Это означает, что они оборудованы для комфортной поездки в сидячем режиме, что удобно для поездок продолжительностью несколько часов.

"Укрзализныця" советует пассажирам при покупке билетов внимательно ознакомиться со схемой расположения мест в вагоне. По традиции нечетные номера соответствуют местам у окна, тогда как парные расположены ближе к проходу.

