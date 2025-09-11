Такий підхід гарантує, що грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надійде саме тим, хто має право на підтримку.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області залишається доступною, і подати заявку на її отримання можна до 1 жовтня, повідомляє Politeka.

Як зазначає Пенсійний фонд України, фінансування призначене для конкретних категорій громадян. Частина отримувачів уже автоматично отримала виплати разом із серпневою пенсією. Виплати регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2025 року №486, яка визначає порядок нарахування коштів для учасників бойових дій, осіб, постраждалих під час Революції Гідності, людей з інвалідністю через війну та осіб із особливими заслугами перед державою.

До списку отримувачів також входять родини загиблих захисників і захисниць, дружини та чоловіки осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій, вдівці та вдови учасників війни, а також громадяни, які мали статус жертв нацистських переслідувань. Варто зазначити, що повторне одруження анулює право на допомогу.

Крім цього, підтримка поширюється на колишніх в’язнів концтаборів, гетто та інших примусових місць утримання, осіб, яких примусово відправляли на роботи, а також дітей партизанів і борців проти націонал-соціалістичного режиму. Механізм нарахування залишився незмінним: пенсіонери, які відповідають умовам, отримають виплати автоматично разом із пенсією.

Військові та працевлаштовані громадяни отримають фінансову підтримку через установи або частини, де вони служать чи працюють. Решта осіб, які відповідають критеріям, повинні звернутися до територіального органу Пенсійного фонду до 1 жовтня.

Такий підхід гарантує, що грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надійде саме тим, хто має право на підтримку, і дозволяє своєчасно отримати кошти всім відповідним категоріям населення.

