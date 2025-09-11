Такой подход гарантирует, что денежное пособие для пенсионеров в Сумской области поступит именно тем, кто имеет право на поддержку.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области остается доступной, и подать заявку на ее получение можно до 1 октября, сообщает Politeka.

Как отмечает Пенсионный фонд Украины, финансирование предназначено для конкретных категорий граждан. Часть получателей уже автоматически получила выплаты вместе с августовской пенсией. Выплаты регулируются постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2025 г. №486, которое определяет порядок начисления средств для участников боевых действий, лиц, пострадавших во время Революции Достоинства, людей с инвалидностью из-за войны и лиц с особыми заслугами перед государством.

В список получателей также входят семьи погибших защитников и защитниц, супруги и мужья лиц с инвалидностью в результате боевых действий, вдовцы и вдовы участников войны, а также граждане, имевшие статус жертв нацистских преследований. Следует отметить, что повторная женитьба аннулирует право на помощь.

Кроме этого, поддержка распространяется на бывших узников концлагерей, гетто и других принудительных мест содержания, лиц, принудительно отправляемых на работы, а также детей партизан и борцов против национал-социалистического режима. Механизм начисления остался неизменным: соответствующие условиям пенсионеры получат выплаты автоматически вместе с пенсией.

Военные и трудоустроенные граждане получат финансовую поддержку через учреждения или части, где они служат или работают. Остальные лица, отвечающие критериям, должны обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда до 1 октября.

Такой подход гарантирует, что денежная помощь для пенсионеров в Сумской области поступит именно тем, кто имеет право на поддержку, и позволяет своевременно получить деньги всем соответствующим категориям населения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.