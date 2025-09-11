Місцевим жителям радять бути готовим до тимчасового обмеження руху транспорту в Києві, тому розповідаємо всі деталі.

Обмеження руху в Києві з 8 до 13 вересня торкнеться Набережного шосе в Печерському районі столиці, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті офіційного порталу столиці, дорожні роботи і тимчасові зміни організації пересування містом спричинять незручності для водіїв та пішоходів, тому варто планувати маршрути заздалегідь.

Обмеження руху в Києві передбачає поетапне закриття однієї смуги на ділянці від транспортної розв’язки моста Патона в напрямку Поштової площі. Роботи проводитимуть із 8:00 до 18:00 і включатимуть заливання тріщин дорожнього покриття.

Працівники КП ШЕУ Печерського району відповідально виконують завдання, щоб покриття стало більш безпечним і зручним для всіх місцевих мешканців та гостей столиці.

У комунальній корпорації “Київавтодор” перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати зміни під час планування маршрутів.

Перекриття проїзду на Набережному шосе пов’язані з технічними роботами та спрямовані на покращення стану дорожнього полотна, адже щодня цим маршрутом курсує значна кількість транспорту.

Окрім Набережного шосе, у Києві з 8 до 30 вересня діятимуть обмеження руху пішоходів на Європейській площі. Дорожники впорядковують тротуари та відновлюють покриття.

Працівники КП ШЕУ Шевченківського району проводять ремонт тротуарів зі сторони Хрещатого Яру, що також тимчасово ускладнює пересування пішоходів.

У міській державній адміністрації зазначають, що до 31 жовтня діятиме перекриття на проспекті Маршала Рокоссовського в Оболонському районі.

