Местным жителям советуют быть готовы к временному ограничению движения транспорта в Киеве, поэтому рассказываем все детали.

Ограничение движения в Киеве с 8 по 13 сентября коснется Набережного шоссе в Печерском районе столицы, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте официального портала столицы, дорожные работы и временные изменения организации передвижения по городу приведут к неудобствам для водителей и пешеходов, поэтому стоит планировать маршруты заранее.

Ограничение движения в Киеве предусматривает поэтапное закрытие одной полосы на участке транспортной развязки моста Патона в направлении Почтовой площади. Работы будут проводить с 8:00 до 18:00 и включать заливку трещин дорожного покрытия.

Работники КП ШЭУ Печерского района ответственно выполняют задачи, чтобы покрытие стало более безопасным и удобным для всех местных жителей и гостей столицы.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" извиняются за временные неудобства и просят водителей учитывать изменения при планировании маршрутов.

Перекрытия проезда на Набережном шоссе связаны с техническими работами и направлены на улучшение состояния дорожного полотна, ведь ежедневно по этому маршруту курсирует значительное количество транспорта.

Кроме Набережного шоссе, в Киеве с 8 по 30 сентября будут действовать ограничения движения пешеходов на Европейской площади. Дорожники упорядочивают тротуары и восстанавливают покрытие.

Работники КП ШЭУ Шевченковского района производят ремонт тротуаров со стороны Крещатого Яра, что также временно усложняет передвижение пешеходов.

В городской государственной администрации отмечают, что до 31 октября будет действовать перекрытие по проспекту Маршала Рокоссовского в Оболонском районе.

