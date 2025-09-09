Графік відключення газу з 10 до 12 вересня у Волинській області створить певні незручності для місцевих мешканців.

Графік відключення газу з 10 до 12 вересня у Волинській області охоплює низку населених пунктів та спрямований на проведення планових ремонтно-профілактичних робіт, повідомляє Politeka.

Як інформує місцева філія «Газмережі», графік відключення газу з 10 до 12 вересня у Волинській області передбачає роботи у селах Лучиці та Мстишин Луцького району.

Зокрема, газопостачання тимчасово припинено з 8:00 8.09 до 17:00 10.09 2025 року. У Лучицях це стосується Першотравневої, Вишневої та Квітневої. А у Мстишині - Центральної, Степової та Механізаторів.

Також з 09:00 до 17:00 11.09 постачання обмежать у Володимирі. Під обмеження потрапляють такі адреси: Шпитальна 13, Княгині Ольги 53А, 53Б, Сагайдачного 100А, 100Б, 100В, 100Г, 113, 117, 58, 85Б.

Також до списку увійшли вулиці Міцкевича 1А, 3А, Івана Мазепи 1, Устилузька 9А, 9/1, 11, 17, Смотрицького 1, 7; Федорівка – Т.Шевченка; Л.Українки 14, 16, 20, 34, 36.

Окрім цього, графік відключення газу з 10 до 12 вересня у Волинській області передбачає певні незручності для жителів Блаженика. Там блакитне паливо не подають на Володимирській та Незалежності у період з 10:00 08.09 до 17:00 12.09.

Мешканцям радять перекрити крани перед газовими приладами та дотримуватися правил безпеки під час використання блакитного палива в побуті.

Фахівці перевірять мережі на герметичність, оцінять щільність і надійність з’єднань, усунуть витоки та проведуть огляд внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Для пришвидшення відновлення подачі газу та дотримання технічних вимог необхідно забезпечити усунення виявлених порушень, надати доступ для огляду газопроводів та газових приладів у кожному домоволодінні.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право