График отключения газа с 10 по 12 сентября в Волынской области создаст определенные неудобства для местных жителей.

График отключения газа с 10 по 12 сентября в Волынской области охватывает ряд населенных пунктов и направлен на проведение плановых ремонтно-профилактических работ, сообщает Politeka.

Как информирует местный филиал «Газсети», график отключения газа с 10 по 12 сентября в Волынской области предусматривает работы в селах Лучицы и Мстишин Луцкого района.

В частности, газоснабжение временно прекращено с 8:00 8:09 до 17:00 10:09 2025 года. В Лучицах это касается Первомайской, Вишневой и Апрельской. А в Мстишине – Центральной, Степной и Механизаторов.

Также с 09:00 до 17:00 11.09 поставки ограничат во Владимире. Под ограничения попадают следующие адреса: Госпитальная 13, Княгини Ольги 53А, 53Б, Сагайдачного 100А, 100Б, 100В, 100Г, 113, 117, 58, 85Б.

Также в список вошли улицы Мицкевича 1А, 3А, Ивана Мазепы 1, Устилужская 9А, 9/1, 11, 17, Смотрицкого 1, 7; Федоровка – Т.Шевченко; Л.Украинки 14, 16, 20, 34, 36.

Кроме этого, график отключения газа с 10 по 12 сентября в Волынской области предусматривает определенные неудобства для жителей Блаженика. Там голубое топливо не подают на Владимирской и Независимости в период с 10:00 08:09 до 17:00 12:09.

Жителям советуют перекрыть краны перед газовыми приборами и соблюдать правила безопасности при использовании голубого топлива в быту.

Специалисты проверят сети на герметичность, оценят плотность и надежность соединений, устранят утечки и проведут осмотр внутридомовых систем газоснабжения.

Для ускорения восстановления подачи газа и соблюдения технических требований необходимо обеспечить устранение выявленных нарушений, предоставить доступ к осмотру газопроводов и газовых приборов в каждом домовладении.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право