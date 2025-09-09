Подорожчання проїзду в Житомирі поки що лишається проєктом, який очікує на остаточне рішення виконкому.

Подорожчання проїзду в Житомирі планується через зростання витрат на пальне та електроенергію, повідомляє міська рада, повідомляє Politeka.

Проєкт рішення опублікували 5 вересня на офіційному сайті, однак остаточне ухвалення ще не відбулося. Заступник міського голови Олександр Шевчук пояснив, що виконком повинен спершу зібратися, проаналізувати фінансові показники та визначити точну дату підвищення тарифів.

За його словами, останні пів року надходили звернення від приватних перевізників і комунального підприємства щодо подорожчання пального, електроенергії, мінімальної зарплати та інших витрат, що вплинули на собівартість перевезень. Для електротранспорту планується збільшення тарифу на 2 гривні: по транспортній картці до 10 грн, по банківській — до 12 грн.

На автобусних маршрутах нинішня вартість становить 13 грн при оплаті карткою та 14 грн банківською. Проєктом передбачене підвищення до 15 грн. Пільгові категорії, а також учні, які користуються знижками, залишаються без змін. Проїзні на електротранспорт та місячні абонементи також не змінюватимуться.

Приватний перевізник Аркадій Савіцький зауважив, що підвищення тарифів обумовлене зростанням витрат на паливо, податки, запчастини та обслуговування транспорту. «Ми тримали ціни максимально стабільними, але з урахуванням зарплат і витрат підвищення стало необхідним», — пояснив він.

Мешканці міста поділилися думками щодо змін. Житомирянка Таміла вважає, що підвищення тарифів важке для багатьох, особливо при оплаті готівкою, а чоловік Валерій визнає, що зростання цін на пальне та деталі впливає на тарифи і їх збільшення є неминучим.

Отже, подорожчання проїзду в Житомирі поки що лишається проєктом, який очікує на остаточне рішення виконкому, і відображає економічні виклики перевізників та комунального транспорту міста.

Джерело: Суспільне

