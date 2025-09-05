Вже відома дата, коли станеться чергове подорожчання проїзду у Житомирі.

Подорожчання проїзду в Житомирі очікується наприкінці вересня, коли в місті планують підвищити тарифи на користування громадським транспортом та оголосити конкурс для перевізників, повідомляє Politeka.

Про це 4 вересня повідомив заступник міського голови Олександр Шевчук.

За його словами, виконком найближчим часом оприлюднить проєкт рішення про зміну вартості проїзду. Зокрема, у тролейбусах та трамваях при оплаті транспортною карткою тариф підвищиться з 8 до 10 грн, а при використанні банківської карти – з 10 до 12 грн. В автобусах ціни збільшаться: карткою чи транспортною – до 15 гривень замість 13–14 грн раніше. Для учнів та пенсіонерів зміни не передбачені. Разовий квиток у терміналах коштуватиме 20 грн, тоді як раніше продавали за 15 гривень. Діючі тарифи доступні на сайті.

Шевчук наголосив, що перевізники, які користуватимуться власними терміналами для оплати, нестимуть фінансову відповідальність.

«Договори передбачають, що система оплати контролюється замовником, тобто міською радою. За порушення умов компенсація зменшуватиметься відповідно до кількості виявлених порушень», – зазначив він.

На сьогодні компенсацію за пільговиків отримують лише перевізники трьох маршрутів: №58 (Мальованка – Обласна лікарня/Діагностичний центр), №30 (Мальованка – Северина Наливайка) та №23 (Богунія – Комбінат силікатних виробів/Слобода-Селець).

Після затвердження нових тарифів міська рада оголосить конкурси для перевізників. Планується, що подорожчання проїзду в Житомирі вступить у дію з 20 вересня.

Джерело: zhitomir.info

