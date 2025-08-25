Богунський районний суд Житомира ухвалив рішення на користь вдови, яка вимагала від Пенсійного фонду України неодержане за життя її чоловіком підвищення до пенсії у розмірі 124 249 гривень, повідомляє Politeka.

Ця пенсія в Житомирі мала бути виплачена ще за життя пенсіонера на підставі рішення адміністративного суду, однак кошти так і не були перераховані. Після смерті чоловіка право на отримання цих виплат перейшло до його дружини як законної спадкоємиці.

Чоловік звернувся до ПФУ в Житомирській області з позовом про виплату підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення.

Житомирський окружний адміністративний суд задовольнив його вимоги, зобов’язавши фонд здійснити нарахування відповідно до статті 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Попри це, до самої смерті чоловік не отримав жодної суми, а нараховані 124 249 гривень залишилися невиплаченими.

ГУ ПФУ в Житомирській області підтвердило суму донарахування, однак відмовилося здійснити перерахування коштів вдові, запропонувавши звертатися до суду. Жінка подала позов про стягнення вказаних коштів у порядку спадкування.

Судовий орган повністю задовольнив вимоги позивачки, встановивши, що вона має право на отримання пенсій, які не були виплачені її чоловікові, на підставі положень Цивільного кодексу України та законодавства про пенсійне забезпечення. Також суд визнав неправомірним посилання ПФУ на відсутність бюджетного фінансування як підставу для відмови у виплаті.

