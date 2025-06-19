У Житомирській області водіям слід приготуватися до змін через введені обмеження руху, тому розповідаємо, кого це стосується.

Обмеження руху в Житомирській області вже зачепили ключові міські маршрути, і мешканцям доведеться трохи змінити свої звичні поїздки, повідомляє Politeka.

Найбільше зміни відчули у Бердичеві, де тимчасово перекрили одну з найважливіших транспортних артерій. Причина цілком зрозуміла, адже тривають ремонтні роботи на перехресті вулиць Житомирська та Михайла Грушевського. Там зараз активно працюють дорожні служби.

Обмеження руху в Житомирській області є тимчасовими, проте триватимуть до повного завершення робіт. Міська рада Бердичева закликає жителів бути уважними на дорогах, заздалегідь планувати маршрути і не ігнорувати знаки, які розміщують працівники комунальних служб.

Через ремонт на вказаному перехресті довелося тимчасово змінити схеми проїзду транспорту. Щоби не створювати зайвого навантаження на вулицю Шевченка та зберегти нормальне курсування громадського транспорту, запроваджено нові об’їзди.

Такі заходи дозволяють частково розвантажити трафік. Обмеження руху в Житомирській області безпосередньо стосуються і звичайних автомобілістів, і водіїв маршруток. Для збереження безпеки на дорогах та уникнення хаосу муніципальні служби встановили необхідні дорожні знаки.

Зі слів представників міської ради, перекриття дороги залишатимуться чинними до того моменту, поки ремонтні роботи на перехресті не буде повністю завершено. Хоча точних строків поки не називають, у місті запевняють, що робитимуть усе можливе, щоб пришвидшити процес.

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