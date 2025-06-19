В Житомирской области водителям следует приготовиться к изменениям из-за введенных ограничений движения, поэтому рассказываем, кого это касается.

Ограничения движения в Житомирской области уже коснулись ключевых городских маршрутов, и жителям придется немного изменить свои привычные поездки, сообщает Politeka.

Больше всего изменения почувствовали в Бердичеве, где временно перекрыли одну из важнейших транспортных артерий. Причина вполне ясна, ведь продолжаются ремонтные работы на перекрестке улиц Житомирской и Михаила Грушевского. Там сейчас активно работают дорожные службы.

Ограничения движения в Житомирской области временные, однако будут продолжаться до полного завершения работ. Городской совет Бердичева призывает жителей быть внимательными на дорогах, заранее планировать маршруты и не игнорировать знаки, размещаемые работниками коммунальных служб.

Из-за ремонта на указанном перекрестке пришлось временно изменить схемы проезда транспорта. Чтобы не создавать лишнюю нагрузку на улицу Шевченко и сохранить нормальную курсировку общественного транспорта, введены новые объезды.

Такие меры позволяют частично разгрузить трафик. Ограничения движения в Житомирской области напрямую касаются и обычных автомобилистов, и водителей маршруток. Для безопасности на дорогах и избегания хаоса муниципальные службы установили необходимые дорожные знаки.

По словам представителей городского совета, перекрытия дороги будут действовать до тех пор, пока ремонтные работы на перекрестке не будут полностью завершены. Хотя точных сроков пока не называют, в городе уверяют, что будут делать все возможное, чтобы ускорить процесс.

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