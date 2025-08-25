Богунский районный суд Житомира принял решение в пользу вдовы, требовавшей от Пенсионного фонда Украины неполученное при жизни ее мужем повышение к пенсии в размере 124 249 гривен, сообщает Politeka.

Эта пенсия в Житомире должна была быть выплачена при жизни пенсионера на основании решения административного суда, однако средства так и не были перечислены. После смерти супруга право на получение этих выплат перешло к его жене как законной наследнице.

Мужчина обратился в ПФУ в Житомирской области с иском о выплате повышения к пенсии как неработающему пенсионеру, проживающему на территории радиоактивного загрязнения.

Житомирский окружной административный суд удовлетворил его требования, обязав фонд осуществить начисление в соответствии со статьей 39 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы». Несмотря на это, до самой смерти мужчина не получил суммы, а начисленные 124 249 гривен остались невыплаченными.

ГУ ПФУ в Житомирской области подтвердило сумму доначисления, однако отказалось осуществить перечисление средств вдове, предложив обращаться в суд. Женщина подала иск о взыскании указанных средств в порядке наследования.

Судебный орган полностью удовлетворил требования истицы, установив, что она имеет право на получение пенсий, не выплаченных ее мужу, на основании положений Гражданского кодекса Украины и законодательства о пенсионном обеспечении. Также суд признал неправомерной ссылку ПФУ на отсутствие бюджетного финансирования как основание для отказа в выплате.

