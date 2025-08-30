Міська влада Бердичева повідомила про введення нового графіка руху транспорту в Житомирській області на прикладі автобусного маршруту №9, передає Politeka.

Таку інформацію оприлюднили на офіційному сайті Бердичівської міської ради.

Зміни спрямовані на підвищення зручності пересування містом та забезпечення більш передбачуваних поїздок для жителів.

За інформацією адміністрації, новий розклад маршруту №9 вже діє і створений із врахуванням побажань пасажирів, а також рекомендацій водіїв та аналізу пасажиропотоку. Основна мета оновлення – скоротити час очікування, підвищити комфорт пересування та забезпечити стабільний рух автобусів у години пік.

Рада просить всіх користувачів громадського транспорту уважно ознайомитися з новим графіком, аби уникнути непорозумінь під час планування поїздок. Ознайомитися з розкладом можна на офіційному сайті міської ради, на зупинках автобусів, а також у спеціалізованих мобільних додатках, які надають актуальну інформацію про рух транспорту в Бердичеві.

У повідомленні зазначається, що зміни на маршруті №9 враховують реальні потреби пасажирів та прагнуть зробити пересування більш комфортним. Адміністрація міста та перевізники дякують мешканцям за активну участь у вдосконаленні транспортної системи та закликають подавати пропозиції або зауваження через контактний центр міської ради.

Новий графік руху транспорту в Житомирській області дозволяє забезпечити ефективну організацію маршрутів і підвищити якість обслуговування пасажирів на всіх зупинках, підтримуючи надійність та своєчасність перевезень у місті Бердичеві.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни