Місцеві мешканці вже помітили вплив подорожчання проїзду в Київській області на власних гаманцях, тож розповідаємо деталі.

Подорожчання проїзду в Київській області відбулося в кількох містах, повідомляє Politeka.

Як інформує Фастівська міса рада у Телеграм-каналі, подорожчання проїзду в Київській області розпочалося з 1 травня у Фастові, де ціна поїздки в міських автобусах зросла до 15 гривень.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, посилаючись на чинне законодавство та Методики розрахунку тарифів, затверджені Міністерством транспорту України.

Підвищення пов’язане із зростанням витрат на паливно-мастильні матеріали, технічне обслуговування, запчастини та інші потреби для забезпечення перевезення пасажирів.

Водночас, подорожчання проїзду в Київській області торкнулося і Переяслава з 1 червня. Тамтешній виконавчий комітет ухвалив нові тарифи на міський транспорт.

Квиток для одного пасажира становитиме також 15 гривень в один бік, а для дітей шкільного віку у період з 1 вересня по 31 травня - 10 грн. За словами заступниці міського голови Ольги Огієвич, підвищення зумовлене зверненням перевізників, які обслуговують маршрути.

Крім цього, вищі ціни зачепили й приміські маршрути. Зокрема, з 9 квітня підвищилася вартість поїздки з Житомира до Києва у маршрутках компанії "Е-АВТО". Квиток подорожчав до 300 грн.

Представники перевізників пояснюють, що вони пішли на такий крок через збільшенням витрат на пальне, обслуговування техніки та необхідність підтримувати стабільну роботу транспорту.

Без коригування розцінок компанії ризикують не покривати витрати і не забезпечувати належний рівень перевезень.

