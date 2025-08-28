Местные жители уже заметили влияние подорожания проезда в Киевской области на собственных кошельках, так что рассказываем детали.

Подорожание проезда в Киевской области произошло в нескольких городах, сообщает Politeka.

Как сообщает Фастовский миса совет в Телеграмм-канале, подорожание проезда в Киевской области началось с 1 мая в Фастове, где цена поездки в городских автобусах выросла до 15 гривен.

Решение принял исполнительный комитет городского совета, ссылаясь на действующее законодательство и Методику расчета тарифов, утвержденные Министерством транспорта Украины.

Повышение связано с ростом затрат на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание, запчасти и другие нужды для обеспечения перевозки пассажиров.

В то же время подорожание проезда в Киевской области коснулось и Переяслава с 1 июня. Тамошний исполнительный комитет принял новые тарифы на городской транспорт.

Билет для одного пассажира будет также составлять 15 гривен в одну сторону, а для детей школьного возраста в период с 1 сентября по 31 мая - 10 грн. По словам заместителя городского головы Ольги Огиевич, повышение обусловлено обращением перевозчиков, обслуживающих маршруты.

Кроме этого, более высокие цены затронули и пригородные маршруты. В частности, с 9 апреля повысилась стоимость поездки из Житомира в Киев в маршрутках компании "Е-АВТО". Билет подорожал до 300 грн.

Представители перевозчиков объясняют, что они пошли на такой шаг из-за увеличения расходов на горючее, обслуживания техники и необходимости поддерживать стабильную работу транспорта.

Без корректировки расценок компании рискуют не возмещать расходы и не обеспечивать надлежащий уровень перевозок.

