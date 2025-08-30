Городские власти Бердичева сообщили о введении нового графика движения транспорта в Житомирской области на примере автобусного маршрута №9, передает Politeka.

Такую информацию обнародовали на официальном сайте Бердичевского городского совета .

Изменения направлены на повышение удобства передвижения по городу и обеспечение более предполагаемых поездок для жителей.

По информации администрации, новое расписание маршрута №9 уже действует и создано с учетом пожеланий пассажиров, а также рекомендаций водителей и анализа пассажиропотока. Основная цель обновления – сократить время ожидания, повысить комфорт передвижения и обеспечить стабильное движение автобусов в часы пик.

Совет просит всех пользователей общественного транспорта внимательно ознакомиться с новым графиком, чтобы избежать недоразумений при планировании поездок. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте городского совета, остановках автобусов, а также в специализированных мобильных приложениях, которые предоставляют актуальную информацию о движении транспорта в Бердичеве.

В сообщении отмечается, что изменения на маршруте №9 учитывают реальные потребности пассажиров и стремятся сделать передвижение более комфортным. Администрация города и перевозчики благодарят жителей за активное участие в совершенствовании транспортной системы и призывают подавать предложения или замечания через контактный центр городского совета.

Новый график движения транспорта в Житомирской области позволяет обеспечить эффективную организацию маршрутов и повысить качество обслуживания пассажиров на всех остановках, поддерживая надежность и своевременность перевозок в Бердичеве.

