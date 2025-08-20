У зв’язку з проведенням ремонтних робіт буде часткове обмеження руху транспорту в Житомирі.

Обмеження руху транспорту в Житомирі буде введено через роботи на окремих ділянках міста, тому варто знати про незручності, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила міська влада.

У місті найближчими днями тимчасово зміниться дорожня ситуація. Як повідомили у Житомирській міській раді, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт буде часткове обмеження руху транспорту в Житомирі по вулиці Шевченка.

З 20 серпня і до 29 серпня на ділянці проїжджої частини за адресою вулиця Шевченка, 107 триватимуть роботи із заміни теплової мережі. Саме через необхідність проведення цього важливого інфраструктурного ремонту пересування автомобілів на вказаній території буде ускладнено.

Такі роботи є необхідними, адже заміна теплових мереж дозволить підготуватися до нового опалювального сезону та забезпечити жителів стабільним теплопостачанням у холодний період. Це тимчасові незручності, які мають довгострокову користь для громади.

Водіїв просять заздалегідь враховувати інформацію про обмеження руху транспорту в Житомирі, плануючи власні маршрути. Особливо це стосується тих, хто щодня користується цією ділянкою дороги для поїздок на роботу чи у справах. За можливості рекомендується обирати об’їзні шляхи, аби уникнути заторів та зекономити час.

Міська рада звертається до громадян із проханням поставитися з розумінням до тимчасових змін, адже після завершення робіт ділянка дороги стане безпечнішою та більш зручною для пересування.

Також в Звягелі ввели тимчасові обмеження на рух транспорту в Житомирській області на відрізку від вулиці Шевченка до Олени Пчілки.

