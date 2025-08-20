В связи с проведением ремонтных работ будет частичное ограничение движения транспорта в Житомире.

Ограничение движения транспорта в Житомире будет введено из-за работ на отдельных участках города, поэтому следует знать о неудобствах, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили городские власти.

В городе в ближайшие дни временно изменится дорожная ситуация. Как сообщили в Житомирском городском совете, в связи с проведением ремонтов будет частичное ограничение движения транспорта в Житомире на улице Шевченко.

С 20 августа и по 29 августа на участке проезжей части по адресу улица Шевченко, 107 будут продолжаться работы по замене тепловой сети. Именно из-за необходимости проведения этого важного инфраструктурного ремонта передвижение автомобилей на указанной территории будет затруднено.

Такие меры необходимы, ведь замена тепловых сетей позволит подготовиться к новому отопительному сезону и обеспечить жителей стабильным теплоснабжением в холодный период. Это временные неудобства, которые приносят долгосрочную пользу обществу.

Водителей просят заранее учитывать информацию по ограничению движения транспорта в Житомире, планируя собственные маршруты. Особенно это касается тех, кто каждый день пользуется этим участком дороги для поездок на работу или по делам. По возможности рекомендуется выбирать объездные пути, чтобы избежать пробок и сэкономить время.

Городской совет обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к временным изменениям, ведь после завершения работ участок дороги станет более безопасным и более удобным для передвижения.

Также в Звягеле ввели временные ограничения на движение транспорта в Житомирской области на отрезке от улицы Шевченко до Елены Пчилки.

