Подорожание проезда в Житомире ожидается в конце сентября, когда в городе планируется повысить тарифы на пользование общественным транспортом и объявить конкурс для перевозчиков, сообщает Politeka.

Об этом 4 сентября сообщил заместитель городского головы Александр Шевчук.

По его словам, исполком в ближайшее время обнародует проект решения об изменении стоимости проезда. В частности, в троллейбусах и трамваях при оплате транспортной картой тариф повысится с 8 до 10 грн, а при использовании банковской карты – с 10 до 12 грн. В автобусах цены увеличатся: картой или транспортной – до 15 гривен вместо 13–14 грн раньше. Для учащихся и пенсионеров изменения не предусмотрены. Разовый билет в терминалах будет стоить 20 грн, тогда как раньше продавали за 15 гривен. Действующие тарифы доступны на сайте.

Шевчук подчеркнул, что перевозчики, которые будут пользоваться собственными терминалами для оплаты, будут нести финансовую ответственность.

«Договоры предполагают, что система оплаты контролируется заказчиком, то есть городским советом. За нарушение условий компенсация будет уменьшаться в соответствии с количеством выявленных нарушений» , – отметил он.

На сегодняшний день компенсацию за льготников получают только перевозчики трех маршрутов: №58 (Малованка – Областная больница/Диагностический центр), №30 (Малованка – Северина Наливайко) и №23 (Богуния – Комбинат силикатных изделий/Слобода-Селец).

После утверждения новых тарифов, городской совет объявит конкурсы для перевозчиков. Планируется, что подорожание проезда в Житомире вступит в силу с 20 сентября.

Источник: zhitomir.info

