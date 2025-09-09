Подорожание проезда в Житомире пока остается проектом, который ожидает окончательное решение исполкома.

Подорожание проезда в Житомире планируется из-за роста расходов на топливо и электроэнергию, сообщает городской совет, сообщает Politeka.

Проект решения был опубликован 5 сентября на официальном сайте, однако окончательное принятие еще не состоялось. Заместитель городского головы Александр Шевчук объяснил, что исполком должен сперва собраться, проанализировать финансовые показатели и определить точную дату повышения тарифов.

По его словам, последние полгода поступали обращения от частных перевозчиков и коммунального предприятия о подорожании горючего, электроэнергии, минимальной зарплаты и других затрат, повлиявших на себестоимость перевозок. Для электротранспорта планируется увеличение тарифа на 2 гривны: по транспортной карте до 10 грн, по банковской – до 12 грн.

На автобусных маршрутах нынешняя стоимость составляет 13 грн при оплате картой и 14 грн банковской. Проектом предусмотрено повышение до 15 грн. Льготные категории, а также учащиеся, пользующиеся скидками, остаются без изменений. Проездные на электротранспорт и месячные абонементы также не будут меняться.

Частный перевозчик Аркадий Савицкий отметил, что повышение тарифов обусловлено ростом расходов на топливо, налоги, запчасти и обслуживание транспорта. "Мы держали цены максимально стабильными, но с учетом зарплат и затрат повышения стало необходимым", - пояснил он.

Жители города поделились мнениями об изменениях. Житомирянка Тамила считает, что повышение тарифов тяжело для многих, особенно при оплате наличными, а мужчина Валерий признает, что рост цен на топливо и детали влияет на тарифы и их увеличение неизбежно.

Следовательно, подорожание проезда в Житомире пока остается проектом, который ожидает окончательное решение исполкома, и отражает экономические вызовы перевозчиков и коммунального транспорта города.

Источник: Суспільне

