Обмеження руху транспорту в Черкасах вводиться через заплановані масштабні ремонтні роботи на окремих ділянках в місті, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про зміни.

На вулиці Новопречистенська буде тимчасове обмеження руху транспорту в Черкасах. Обмеження діятиме на ділянці між провулком Клименківським та вулицею Надпільною.

Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, уточнивши, що відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Причиною обмеження руху є проведення планових ремонтних робіт із заміни теплової мережі, які триватимуть до 31 жовтня.

Водіїв закликають враховувати ці тимчасові зміни та обмеження руху транспорту в Черкасах при плануванні поїздок містом. Рекомендується обирати альтернативні маршрути заздалегідь, аби уникнути заторів та незручностей. Місцева влада просить черкащан із розумінням ставитися до тимчасових труднощів, адже ремонтні роботи спрямовані на покращення інфраструктури та забезпечення стабільного теплопостачання у майбутньому.

Водночас у мерії радять стежити за оновленнями та повідомленнями про стан виконання робіт, оскільки можливі тимчасові зміни в графіку робіт, що можуть вплинути на рух транспорту в прилеглих районах.

Також варто нагадати, що призначається новий маршрут приміського поїзда №6091 сполученням Черкаси – ім. Т. Г. Шевченка (замість Гребінка – ім. Т. Г. Шевченка). Курсування відбуватиметься по 2, 3, 4, 5 днях тижня (вівторок, середа, четвер, п’ятниця).

Одночасно з цими змінами скасовується курсування приміських поїздів №6594/6593 сполученням ім. Т. Г. Шевченка – Черкаси – ім. Т. Г. Шевченка.

