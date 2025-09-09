Водители призывают учитывать эти временные изменения и ограничения движения транспорта в Черкассах при планировании поездок по городу.

Ограничение движения транспорта в Черкассах вводится из-за запланированных масштабных ремонтных работ на отдельных участках в городе, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно об изменениях.

На улице Новопречистенская будет временное ограничение движения транспорта в Черкассах. Ограничение будет действовать на участке между Клименковским переулком и улицей Надпольной.

Об этом сообщил мэр Анатолий Бондаренко, уточнив, что соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета. Причиной является проведение плановых ремонтных работ по замене тепловой сети, которые продлятся до 31 октября.

Водители призывают учитывать эти временные изменения и ограничения движения транспорта в Черкассах при планировании поездок по городу. Рекомендуется выбирать альтернативные маршруты заранее, чтобы избежать пробок и неудобств. Местные власти просят черкасчан с пониманием относиться к временным трудностям, ведь ремонтные работы направлены на улучшение инфраструктуры и обеспечение стабильного теплоснабжения в будущем.

В мэрии советуют следить за обновлениями и сообщениями о состоянии выполнения работ, поскольку возможны временные изменения в графике работ, которые могут повлиять на движение транспорта в близлежащих районах.

Также следует напомнить, что назначается новый маршрут пригородного поезда №6091 сообщением Черкассы – им. Т. Г. Шевченко (вместо Гребенка – им. Т. Г. Шевченко). Курсирование будет проходить по 2, 3, 4, 5 дням недели (вторник, среда, четверг, пятница).

Одновременно с этими изменениями отменяется курсирование пригородных поездов №6594/6593 сообщением им. Т. Г. Шевченко – Черкассы – им. Шевченко.

