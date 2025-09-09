Грошова допомога для ВПО в Миколаївській області надається внутрішньо переміщеним особам, які залишили власне житло через бойові дії, повідомляє Politeka.

Пенсійний фонд України. Виплати здійснюються щомісяця і залежать від категорії: для дітей та осіб з інвалідністю встановлено 3 000 гривень, для решти – 2 000 гривень. Допомога надається з місяця подання заяви та оформлюється як онлайн, так і офлайн.

Право на отримання мають особи, що перемістилися після 1 січня 2022 року з тимчасово окупованих територій або з районів, де ведуться або велися бойові дії, а також ті, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання, підтверджене документально. Крім того, допомога покриває дітей, народжених у ВПО, дані про яких внесені до Єдиної бази внутрішньо переміщених осіб.

Працездатні переселенці, які вперше звернулися з 1 грудня 2023 року, мають протягом трьох місяців після призначення сприяти власній зайнятості. Це можливо через працевлаштування, реєстрацію фізособи-підприємця, постановку на облік як самостійно зайнятої особи, отримання гранту або підтримки для відкриття бізнесу чи навчання, а також набуття статусу безробітного. Виплати припиняються з четвертого місяця у разі невиконання цих умов.

Водночас перші шість місяців не зобов’язані працевлаштовуватися ті, хто доглядає за дитиною до шести років, виховує трьох і більше дітей, навчає дітей онлайн, піклується про хвору дитину, особи з інвалідністю I або II групи, а також ті, хто доглядає за літніми родичами чи людьми з обмеженими можливостями. Студенти денної або дуальної форми навчання також звільняються від обов’язку.

Для оформлення допомоги потрібні: заява встановленого зразка, паспорт, свідоцтва про народження дітей до 14 років, рішення суду про втрату працездатності (за наявності), довідки про тяжкі захворювання, а також інші документи, що впливають на розмір виплат.

Подати заяву можна онлайн через портал Пенсійного фонду, мобільний застосунок або портал «Дія», а також офлайн у ЦНАП, сервісних центрах ПФУ або у уповноваженої особи місцевої влади. У разі зміни обставин, які впливають на право на допомогу, виплати можуть бути скориговані або припинені.

Отже, грошова допомога для ВПО в Миколаївській області допомагає забезпечити щомісячне фінансове підкріплення, покривати базові потреби та сприяє стабільності переселенців у нових умовах.

Джерело: постанова Кабміну

Останні новини України:

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: кому доступний ремонт житла

У Миколаєві перекриють рух транспорту: українцям назвали вулиці, де введуть обмеження

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: як подати заявку