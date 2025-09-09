Денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области предоставляется внутренне перемещенным лицам, покинувшим собственное жилье из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Пенсионный фонд Украины Выплаты производятся ежемесячно и зависят от категории: для детей и лиц с инвалидностью установлено 3 000 гривен, для остальных – 2 000 гривен. Помощь предоставляется с месяца подачи заявления и оформляется как онлайн, так и офлайн.

Право на получение имеют лица, переместившиеся после 1 января 2022 с временно оккупированных территорий или из районов, где ведутся или велись боевые действия, а также те, чье жилье разрушено или непригодно для проживания, подтверждено документально. Кроме того, помощь покрывает детей, рожденных в ВПЛ, данные о которых внесены в Единую базу внутренне перемещенных лиц.

Трудоспособные переселенцы, впервые обратившиеся с 1 декабря 2023 года, должны в течение трех месяцев после назначения способствовать собственной занятости. Это возможно через трудоустройство, регистрацию физлица-предпринимателя, постановку на учет как самостоятельно занятого лица, получение гранта или поддержки для открытия бизнеса или обучения, а также обретение статуса безработного. Выплаты прекращаются с четвертого месяца при невыполнении этих условий.

В то же время первые шесть месяцев не обязаны трудоустраиваться те, кто ухаживает за ребенком до шести лет, воспитывает троих и более детей, обучает детей онлайн, заботится о больном ребенке, лицах с инвалидностью I или II группы, а также ухаживающих за пожилыми родственниками или людьми с ограниченными возможностями. Студенты дневной или дуальной формы обучения также освобождаются от обязанности.

Для оформления помощи необходимы: заявление установленного образца, паспорт, свидетельства о рождении детей до 14 лет, решение суда о потере трудоспособности (при наличии), справки о тяжелых заболеваниях, а также другие документы, влияющие на размер выплат.

Подать заявление можно онлайн через портал Пенсионного фонда, мобильное приложение или портал «Действие», а также оффлайн в ЦНАП, сервисных центрах ПФУ или уполномоченного лица местных властей. В случае изменения обстоятельств, влияющих на право на пособие, выплаты могут быть скорректированы или прекращены.

Итак, денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области помогает обеспечить ежемесячное финансовое подкрепление, покрывать базовые потребности и способствует стабильности переселенцев в новых условиях.

Источник:постанова Кабміну

Последние новости Украины:

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области: кому доступен ремонт жилья

В Николаеве перекроют движение транспорта: украинцам назвали улицы, где будут введены ограничения

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области: как подать заявку