Грошова допомога для ВПО в Харкові надається переселенцям, котрі залишили свої домівки через активні бойові дії, організацією "Товариство Червоного Хреста України", повідомляє Politeka.

Деталі програми оприлюднені на офіційній сторінці організації у Facebook. Виплати здійснюються відповідно до встановлених правил реєстрації і призначені для покриття основних потреб громадян, змушених залишити житло.

Ініціатива розпочала роботу 20 серпня 2025 року на базі Лозівського транзитного центру Харківської області. Кожен зареєстрований отримує 10 800 гривень, що допомагають покрити початкові витрати у нових умовах. Організатори планують розширити програму, якщо будуть доступні додаткові ресурси, щоб охопити більше постраждалих.

Головними отримувачами допомоги є переселенці з Донецької області, включаючи Покровський район та інші прифронтові громади: Добропільську, Білозерську, Новодонецьку, Криворізьку, Дружківську, Костянтинівську, Краматорську та Лиманську. Лозівський центр діє як додатковий пункт через перевантаження Павлоградського. Люди сюди приїжджають для тимчасового прихистку та отримання допомоги.

Щодня на території працюють волонтери Лозівської міськрайонної організації Червоного Хреста та представники Харківської обласної структури. Додатково функціонує Загін швидкого реагування Харківщини Українського Червоного Хреста, який займається транспортуванням переселенців та наданням термінової гуманітарної підтримки.

Грошова допомога для ВПО в Харкові дозволяє громадянам отримати фінансову підтримку, своєчасно покривати базові витрати та знизити ризики під час перебування у новому оточенні, сприяючи підвищенню безпеки та стабільності життя переселенців.ʼ

