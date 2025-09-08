Денежная помощь для ВПЛ в Харькове позволяет гражданам получить финансовую поддержку.

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове предоставляется переселенцам, покинувшим свои дома из-за активных боевых действий, организацией "Общество Красного Креста Украины", сообщает Politeka.

Детали программы опубликованы на официальной странице организации в Facebook. Выплаты производятся в соответствии с установленными правилами регистрации и предназначены для покрытия основных потребностей граждан, вынужденных покинуть жилье.

Инициатива начала работу 20 августа 2025 на базе Лозовского транзитного центра Харьковской области. Каждый зарегистрированный получает 10 800 гривен, что помогает покрыть первоначальные расходы в новых условиях. Организаторы планируют расширить приложение, если будут доступны дополнительные ресурсы, чтобы охватить больше пострадавших.

Главными получателями помощи являются переселенцы из Донецкой области, включая Покровский район и другие прифронтовые общины: Добропольское, Белозерское, Новодонецкое, Криворожское, Дружковское, Константиновское, Краматорское и Лиманское. Лозовский центр действует как дополнительный пункт из-за перегрузки Павлоградского. Люди сюда приезжают для временного убежища и получения помощи.

Каждый день на территории работают волонтеры Лозовской горрайонной организации Красного Креста и представители Харьковской областной структуры. Дополнительно работает Отряд быстрого реагирования Харьковщины Украинского Красного Креста, который занимается транспортировкой переселенцев и предоставлением срочной гуманитарной поддержки.

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове позволяет гражданам получить финансовую поддержку, своевременно покрывать базовые расходы и снизить риски во время пребывания в новом окружении, способствуя повышению безопасности и стабильности жизни переселенцев.

