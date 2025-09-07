Обмеження руху транспорту у Полтаві внесе певні корективи у пересування облцентром для місцевих мешканців.

Обмеження руху транспорту у Полтаві пов’язане з видаленням аварійних дерев на одній із центральних вулиць, повідомляє Politeka.

Як проінформувала у своєму Телеграм-каналі представниця міської ради, тимчасові заходи у вигляді обмеження руху транспорту в Полтаві вводяться для безпеки пішоходів і водіїв та організованого проведення робіт.

Обмеження руху транспорту у Полтаві почнуть діяти з 8 вересня 2025 року на вулиці Гребінки. Проїзд буде перекритий на ділянці між будинками вулиці Баяна, 8–8Б.

Причина перекриття пов’язана з тим, що комунальне підприємство "Декоративні культури" видаляє аварійні дерева, які становлять небезпеку для перехожих і автомобілістів. Роботи планують завершити до 11 вересня 2025 року.

У цьому році в обласному центрі вже обрізано 1 399 дерев, з яких 1 271 були аварійними. Для порівняння, у 2024 році спиляли та обрізали понад 2 000 дерев.

Жителів просять уважно стежити за оголошеннями міської влади та у разі виявлення аварійного дерева залишати заяву в управлінні житлово-комунального господарства або повідомляти оперативну міську службу за телефонами 0671581580 та 0662865887.

Причиною підвищеної уваги до безпеки є інцидент 28 травня, коли у центрі міста на дев’ятирічного хлопчика впала гілка з дерева. Дитину з тяжкою черепно-мозковою травмою доставили до лікарні та прооперували.

Згодом хлопчика перевели у дитяче неврологічне відділення обласної лікарні, де він залишався під наглядом медиків до 15 липня.

За словами речника місцевого райуправління поліції Василя Зуба, про падіння гілки близько 16:00 повідомили медики, а слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 367 "Службова недбалість" Кримінального кодексу України.

