Ограничение движения транспорта в Полтаве внесет определенные коррективы в передвижение по облцентру для местных жителей.

Ограничение движения транспорта в Полтаве связано с удалением аварийных деревьев на одной из центральных улиц, сообщает Politeka.

Как проинформировала в своем телеграмм-канале представитель городского совета, временные меры в виде ограничения движения транспорта в Полтаве вводятся для безопасности пешеходов и водителей и организованного проведения работ.

Ограничения движения транспорта в Полтаве начнут действовать с 8 сентября 2025 на улице Гребенки. Проезд будет перекрыт на участке между домами улицы Баяна, 8-8Б.

Причина перекрытия связана с тем, что коммунальное предприятие "Декоративные культуры" удаляет аварийные деревья, представляющие опасность для прохожих и автомобилистов. Работы планируют завершить к 11 сентября 2025 года.

В этом году в областном центре уже обрезано 1399 деревьев, из которых 1271 были аварийными. Для сравнения, в 2024 году спилили и обрезали более 2000 деревьев.

Жителей просят внимательно следить за объявлениями городских властей и при обнаружении аварийного дерева оставлять заявление в управлении жилищно-коммунального хозяйства или сообщать оперативную городскую службу по телефонам 0671581580 и 0662865887.

Причиной повышенного внимания к безопасности является инцидент 28 мая, когда в центре города девятилетнего мальчика упала ветка с дерева. Ребенка с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в больницу и прооперировали.

Впоследствии мальчик переведен в детское неврологическое отделение областной больницы, где он оставался под наблюдением медиков до 15 июля.

По словам спикера местного райуправления полиции Василия Зуба, о падении ветки около 16:00 сообщили медики, а следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 367 "Служебная халатность" Уголовного кодекса Украины.

