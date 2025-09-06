Жителів і водіїв попереджають про обмеження руху транспорту у Дніпрі, тому розповідаємо, що варо про це знати.

Обмеження руху транспорту у Дніпрі триватиме майже тиждень, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті міської ради, причиною обмеження руху транспотру в Дніпрі є капітальний ремонт залізничного переїзду на вулиці Мукачівській та роботи на трамвайній колії у центральній частині міста.

Обмеження руху транспорту у Дніпрі розпочнеться о 8 годині ранку 16 вересня і триватиме до 17:00 21 вересня 2025 року. За цей час транспортні засоби не зможуть перетинати залізничний переїзд 178 км по Мукачівській.

Структурний підрозділ «Дніпровська дистанція колії» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» отримав офіційний дозвіл на тимчасове припинення проїзду для проведення капітального ремонту.

На місці робіт буде встановлено огорожу та дорожні знаки, а також організовані заходи для безпечного пересування пішоходів. Для зручності водіїв розроблена тимчасова схема об’їзду, погоджена з патрульною поліцією.

Маршрут пролягає через інші вулиці та дозволяє уникнути великих заторів. Місцева влада закликає водіїв планувати поїздки заздалегідь і враховувати, що ремонт вплине на графік пересування у східній частині міста.

Окрім залізничного переїзду, в центральній частині облцентру також введено тимчасові заборони. На В’ячеслава Липинського частково закрито одну смугу для автомобілів. Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії на ділянці, що включає Володимира Мономаха, Центральну та В’ячеслава Липинського.

Місцевих мешканців просять вибачення за незручності та радять заздалегідь підготуватися до тимчасових нововведень.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, виплати для ВПО у Дніпропетровській області: хто і яку допомогу може отримати

Також Politeka писала про новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: як перевірити нарахування пільг