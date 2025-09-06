Жителей и водителей предупреждают об ограничении движения транспорта в Днепре, поэтому рассказываем, что стоит об этом знать.

Ограничение движения транспорта в Днепре продлится около недели, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте городского совета, причиной ограничения движения транспорта в Днепре является капитальный ремонт железнодорожного переезда на улице Мукачевской и работы на трамвайном пути в центральной части города.

Ограничение движения транспорта в Днепре начнется в 8 часов утра 16 сентября и продлится до 17:00 21 сентября 2025 года. За это время транспортные средства не смогут пересекать железнодорожный переезд 178 км по Мукачевской.

Структурное подразделение «Днепровская дистанция пути» Регионального филиала «Приднепровская железная дорога» получило официальное разрешение на временное прекращение проезда для проведения капитального ремонта.

На месте работ будут установлены ограждения и дорожные знаки, а также организованы мероприятия по безопасному передвижению пешеходов. Для удобства водителей разработана временная схема объезда, согласованная с патрульной полицией.

Маршрут пролегает через другие улицы и позволяет избежать больших пробок. Местные власти призывают водителей планировать поездки заранее и учитывать, что ремонт повлияет на график передвижения в восточной части города.

Кроме железнодорожного переезда, в центральной части облцентра также введены временные запреты. На Вячеславе Липинском частично закрыта одна полоса для автомобилей. Это связано с ремонтом трамвайного пути на участке, включающем Владимира Мономаха, Центральную и Вячеслава Липинского.

Местных жителей просят прощения за неудобства и советуют заранее подготовиться к временным нововведениям.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: кто и какую помощь может получить

Также Politeka писала о новом графике поездов в Днепропетровской области: кого затронули изменения

Напомним, что Politeka упоминала и о субсидиях для пенсионеров в Днепропетровской области: как проверить начисление льгот